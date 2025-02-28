Срок выполнения работ установлен до 30 июня 2025 года.

11 марта будут подведены итоги торгов на выполнение работ по ремонту вантового моста, заявки на участие в которых принимаются до 6 марта. Заказчиком выступает ГУП «Владупрадор», разместивший соответствующее уведомление на сайте Госзакупок.Срок выполнения работ установлен до 30 июня 2025 года, и если работы пойдут по графику, мост предстанет в новом свете уже этим летом.Вантовый мост был открыт в 2009 году с затратами в 6,5 миллиардов рублей и всего через четыре года был признан самым красивым мостом России, соединяющим Владимирскую и Нижегородскую области. В 2023 году рядом с ним был построен новый вантовый мост длиной 1377 метров, который также через реку Ока ведет к скоростной трассе М-12.