Участники узнают о востребованных профессиях в ближайшие 5 лет.

С 27 марта по 10 апреля во Владимирской области пройдет Всероссийское родительское собрание по профориентации. Участники узнают о востребованных профессиях в ближайшие 5 лет. Событие организовано Министерством просвещения РФ и Фондом Гуманитарных Проектов и станет первым публичным представлением пятилетнего плана развития профориентации в стране.На собрании обсудят прогнозы рынка труда, популярность различных профессий и влияние профориентационных программ на поступление в вузы. События пройдут в онлайн и оффлайн форматах, а все материалы будут доступны на платформе проекта «Билет в будущее».«Важное место занимают вопросы, касающиеся диалога поколений на тему выбора профессий, места и обязательности курса «Россия-Мои горизонты» в самоопределении школьников и школьной программе. Также родители высказывают пожелания, относительно влияния профориентационных программ на балл при поступлении в вузы (подобные программы точечно уже реализуются пилотными регионами). Но в это раз мы проведем публичную презентацию «Единой модели профориентации «Билет в будущее» 2.0» и раскроем ее особенности» — отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.