Машина призвана сделать уборку улиц более эффективной, тихой и экологичной.

В Коврове в преддверии майских праздников начали использовать новый электрический погрузчик АНТ 1000Е, предназначенный для уборки и благоустройства улиц.Аппарат выделяется очень низким уровнем шума — не более 42 децибел — поэтому его можно эксплуатировать ночью, не беспокоя местных жителей.Соглашение о передаче техники подписали глава города Сергей Сидорин и гендиректор ВНИИ «Сигнал», управляющей организации АО «КЭМЗ», Владимир Пименов.Разработку модели выполнили конструкторские коллективы КЭМЗ, СКБ ПА и ВНИИ «Сигнал».АНТ 1000Е полностью заряжается от станции быстрой зарядки за 1,5 часа и обеспечивает до 8 часов непрерывной работы.