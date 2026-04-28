В понедельник, 27 апреля, на улице Гагарина в Александрове сильный ветер повалил автобусную остановку. Конструкция рухнула в нескольких сантиметрах от стоявшего рядом человека. Видео происшествия опубликовали в паблике AlexAutoLive. На кадрах видно, что остановка изначально колыхалась от ветра, как в какой-то момент порыв просто сдул её. Человек, находившийся за стеклянной стенкой, не пострадал и отделался