Цель — превратить Юрьев-Польский в полноценный город-спутник на маршруте «Золотого кольца».

В Юрьеве-Польском готовится масштабная программа развития на ближайшие пять лет. На заседании оргкомитета по подготовке к 875-летию города губернатор Александр Авдеев поручил разработать план, который сделает муниципалитет более привлекательным для туристов и комфортным для местных жителей. Цель — превратить Юрьев-Польский в полноценный город-спутник на маршруте «Золотого кольца».Глава региона , что ключевым моментом должно стать обновление городской инфраструктуры, а не только туристической. В первую очередь положительные изменения должны ощутить жители. План предусматривает ремонт дорог, а также увеличение числа гостиниц и кафе. Отдельное внимание будет уделено созданию гастрономического бренда города, чтобы удивить гостей.Работа уже ведется. Благодаря губернаторской программе «Благодвор» в Небыловском сельском поселении благоустроили шесть прилегающих территорий и два двора на общую сумму более 4 млн рублей. В следующем году планируется продолжить благоустройство в Симском сельском поселении, где обустроят зоны отдыха у водоемов и построят детские площадки. Жители района активно участвуют в программе инициативного бюджетирования «30 на 70».Также власти планируют комплексно благоустроить центр города. Исполняющий обязанности главы администрации Юрьев-Польского района Сергей Блинов отметил, что нужно отремонтировать Торговые ряды, дорогу и тротуары, а также облагородить улицу-музей с мемориалом.Планируется сотрудничество с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, специалисты которого уже обследуют Георгиевский собор. Возможно, в этом году его откроют для посетителей. Кроме того, обсуждается возможность переселения ведомств из исторических зданий в центре, чтобы использовать их для развития культурного пространства города.