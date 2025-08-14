Инцидент произошел утром 26 марта.

В Коврове в суд направили уголовное дело против водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Ему грозит до семи лет лишения свободы, в прокуратуре.Инцидент произошел утром 26 марта на улице Машиностроителей. Мужчина за рулем Toyota Corolla не учел сложные погодные условия (дождь, мокрое дорожное покрытие), не снизил скорость перед «зеброй» и сбил женщину, после чего уехал.Пострадавшая получила тяжелые травмы. Свидетели запомнили номер машины, и вскоре полиция задержала виновника. Мужчина полностью признал свою вину.