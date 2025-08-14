Женщина заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Во Владимире суд оштрафовал продавщицу, которая торговала немаркированными сигаретами. За приобретение и хранение контрафактной продукции на сумму более 120 тысяч рублей женщина заплатит 100 тысяч рублей штрафа.Как следствие, сотрудница одной из торговых точек на рынке «Ополье» в декабре согласилась приобрести у незнакомца 900 пачек сигарет без акцизных марок. Контрафактную продукцию она хранила на рабочем месте для последующей продажи.Незаконная деятельность была пресечена в конце января. Сотрудники правоохранительных органов изъяли весь нелегальный товар. Приговор еще не вступил в силу.