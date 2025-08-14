В субботу, 16 августа, Суздаль вновь станет центром притяжения для любителей активного отдыха на воде — здесь пройдет красочный САП-карнавал. Начало фестиваля запланировано на 12:00, место

В субботу, 16 августа, Суздаль вновь станет центром притяжения для любителей активного отдыха на воде — здесь пройдет красочный САП-карнавал. Начало фестиваля запланировано на 12:00, место сбора участников — улица Коровники, 45, сообщили в ГТК «Суздаль». Организаторы подготовили сразу пять номинаций, в которых определят победителей: Лучший костюм; Семейная команда; Выступление с питомцем; Приз зрительских симпатий;