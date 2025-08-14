С 1 сентября школы региона могут перейти на триместровую систему.

Ученики будут учиться в триместрах, по новым учебникам, но с ограниченным количеством контрольных работ.Результаты «пилота»С 1 сентября школы региона могут перейти на триместровую систему, заявила министр образования Владимирской области Светлана Болтунова. Речь идет о равномерном чередовании пяти-шести недель учёбы с каникулами.Министр пояснила, что на этот шаг пошли для того, чтобы снизить нагрузку на учеников. В прошлом году такую систему в рамках пилотного проекта испробовали в семи школах региона.— Посмотрели, как меняется умственная работоспособность и психоэмоциональное состояние ребят в течение дня, недели, месяца, четверти, года, и увидели, что если учебная четверть длинная — это приводит к серьёзной утомляемости ребят. А школы, которые уже работали по модели триместра, показывают очень хорошие результаты. Поэтому мы рекомендуем образовательным организациям региона перейти на данную модель, — сказала Светлана Болтунова.Однако, отметила министр, окончательное решение о переходе будут принимать непосредственно директора учебных учреждений.Переход на русскую площадкуЕще одно новшество: школьные чаты переместят в национальный мессенджер МАХ. Поскольку наша область вошла в пилотный проект внедрения этой цифровой платформы, родителям придётся установить еще одно приложение.По словам чиновницы, на новую платформу уже перешли Министерство образования области и муниципальные органы управления. Пока никаких проблем с их использованием не возникало.— Используя этот мессенджер, сделали для себя вывод, что его программное обеспечение легче, удобнее. «Сферум» на новой базе работает быстрее. Кроме того, обновляются программные решения, появляются новые удобные инструменты для учителей, ребят, их родителей. Например, на новой платформе в «Сферуме» можно будет искать мероприятия по «Пушкинской карте», — сообщила замминистра Виктория Власенко.Контроль над контрольнымиУчебный год стартует с новыми государственными учебниками по истории для 5–7-х и 10–11-х классов.Светлана Болтунова отметила: в учебных планах этот предмет повысит свой статус, значит, увеличится и количество часов для его изучения. И первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в этом году.Так, на данный момент в 5–7-х классах на историю отводится три часа в неделю, а в 8–9-х классах — только два. Однако с 2026 года ситуация изменится: в 5–9-х классах на этот предмет будет выделяться три часа еженедельно, в то время как в 10–11-х классах базовый уровень изучения потребует двух часов, а углублённый — четырёх.Изменения коснутся и обществознания. С этого года его исключат из программы 6–7-х классов, а начиная с 2026 года обществознание появится только в 9-м классе.Что касается контрольных и проверочных работ, для них тоже определили максимальный объём — 10% от полного объёма учебного времени. Их длительность не должна превышать двух уроков по 45 минут.Снижению стресса у школьников также способствуют новые нормы выполнения домашних заданий. Для младших классов определены следующие временные рамки: первоклассникам на домашнюю работу отводится максимум один час в день, второклассникам и третьеклассникам — не более 1,5 часа, а четвероклассникам — до двух часов.