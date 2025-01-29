Губернатор обсудил с дольщиками ЖК «Дуброва парк-2» восстановление их прав.

Губернатор Александр Авдеев 28 января обсудил спосле банкротства застройщика «ИнтерСтройВладимир». Дольщики требуют достройки домов, так как компенсации недостаточны для покупки нового жилья. Региональное правительство ищет финансирование, включая федеральные средства, но получило отказы из-за долговых обязательств.Губернатор сообщил, что застройщик изначально привлёк 1,6 миллиарда рублей, но этого не хватило. Рассматривается выкуп недостроенных объектов на торгах за более чем 1,7 миллиарда рублей с поэтапным приобретением в 2026-2027 годах. Также обсуждается возможность постепенной достройки корпусов за 3-4 года при наличии инвестора.Потенциальный застройщик найден, переговоры начнутся в ближайшие 2-3 недели. Если удастся достичь договорённости, потребуется изменить федеральное законодательство.По словам Авдеева, причиной проблемы с обманутыми дольщиками стала непродуманная политика городских властей. Это привело к тому, что в 2010-х годах выдавали разрешения на строительство без тщательной проверки.