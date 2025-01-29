Пьяный владимирец высунулся с балкона и матерился. В руках у него была пневматическая винтовка, которой он помахивал прохожим. Один из них погрозил хулигану пальцем – и получил пулю. В

Пьяный владимирец высунулся с балкона и матерился. В руках у него была пневматическая винтовка, которой он помахивал прохожим. Один из них погрозил хулигану пальцем – и получил пулю. В прокуратуре области доложили о завершении расследования уголовного дела о хулиганстве с применением насилия. Инцидент произошел вечером 16 сентября 2024 года. Пьяному мужчине, который размахивал винтовкой, не