Жители Владимирской области смогут насладиться белорусскими фильмами. 45 кинопоказов состоятся в регионе с 30 января по 2 февраля. Дни белорусского кино откроют в зале Владимирской

Жители Владимирской области смогут насладиться белорусскими фильмами. 45 кинопоказов состоятся в регионе с 30 января по 2 февраля. Дни белорусского кино откроют в зале Владимирской патриотической общественной организации «Милосердие и порядок» 30 января в 18:00. Попасть на это мероприятие можно по пригласительным билетам, которые выдают в Киноцентре, телефон: 34-25-87. На открытии выступит Минский народный ансамбль