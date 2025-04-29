Город флагами украшен, приближается 9 мая. Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы продолжается. Сейчас муниципальные службы украшают улицы Владимира. На этой неделе устанавливают

Город флагами украшен, приближается 9 мая. Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы продолжается. Сейчас муниципальные службы украшают улицы Владимира. На этой неделе устанавливают порядка 20-ти арт-объектов. Первый появился у Дома культуры молодежи. Радовать владимирцев будет красная звезда с фотографией военных лет и поздравлением с Днем Победы. Тематические инсталляции разного формата также появятся у входа на