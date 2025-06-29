У 53-летней женщины возникли проблемы с выплатами.

История произошла с 53-летней жительницей Мурома, которая этой зимой обнаружила, что официально числится умершей. Эта грубая ошибка, допущенная в результате небрежности сотрудников правоохранительных органов и ЗАГСа, обернулась для женщины-инвалида настоящим бюрократическим адом и привела к серьезным трудностям в получении положенных ей выплат. Подробнее об этой истории — в материале .Как живая женщина оказалась «похороненной»Корень проблемы, как выяснила прокуратура Краснодарского края, куда обратилась пострадавшая, лежит в событиях декабря 2024 года. В морг Крымской центральной районной больницы на Кубани поступило тело женщины. Однако при установлении личности умершей сотрудники районного отдела МВД России по Крымскому району допустили критическую ошибку.По всей видимости, полицейские, опираясь на неточные сведения от знакомых умершей касательно ее имени и фамилии, начали поиск по базам. Правда, они нашли живую женщину, зарегистрированную во Владимирской области, которая совпала по имени и фамилии.Сотрудники правоохранительных органов ошибочно решили, что это некая «туристка», и передали ее данные в ЗАГС. На основании неверных сведений в январе 2025 года специалисты профильного отдела составили запись акта о смерти на имя живой жительницы Мурома, родившейся 25 марта 1972 года.Таким образом, из-за небрежности при идентификации тела и недостаточной верификации данных, муромлянка была исключена из государственных реестров, включая МВД и Пенсионный фонд. Ей прекратили платить пенсию по инвалидности... в связи со смертью.После вмешательства прокуратурыДля живой, но официально «умершей» женщины началась настоящая борьба за восстановление прав. Ситуацию удалось прояснить только после прокурорской проверки, которую провели по жалобе «ожившей» муромлянки.Краснодарские прокуроры, изучив все обстоятельства, установили прямую связь между ошибочной идентификацией тела в морге и последующим неправомерным оформлением свидетельства о смерти.Крымский межрайонный прокурор незамедлительно обратился в суд с требованием аннулировать ошибочную запись о смерти. Суд удовлетворил это требование и, осознавая всю критичность ситуации для пострадавшей, постановил немедленно исполнить решение.На данный момент запись об ошибочной смерти уже аннулирована, что позволило женщине начать процесс восстановления своих прав и возобновления выплат.Полицейский, допустивший ошибку при установлении личности умершей, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, надзорное ведомство проводит дополнительную проверку в отношении сотрудников ОВД на предмет халатности (ст. 293 УК РФ), чтобы установить, были ли в их действиях признаки состава преступления.Признали умершимиК сожалению, случай с жительницей Мурома не единичен. Подобные бюрократические ошибки, приводящие к тому, что живые люди официально признаются умершими, периодически происходят в разных регионах России.Так, в Санкт-Петербурге прокуратура через суд «возвращает к жизни» 50-летнего жителя Колпинского района. О своей «смерти» он узнал в конце апреля 2025 года, когда его зарплатная карта оказалась заблокированной. Как , причиной стала техническая ошибка в медицинском учреждении, где констатировали смерть пациента со схожими данными. Из-за этого мужчина лишился возможности получать зарплату, покупать или продавать имущество, и даже обращаться за медицинской помощью.Аналогичный инцидент и в Хабаровске. В июне 2025 года местная жительница Анастасия обратилась в ЗАГС и неожиданно узнала, что ее 68-летний отец, который на самом деле жив и проживает дома, умер месяц назад. Женщине даже выдали копию медицинского свидетельства о смерти, выданного Краевой клинической больницей. По одной из версий, причиной ошибки могли стать ограниченная подвижность мужчины и отсутствие его выхода из дома. Сейчас дочь добивается аннулирования свидетельства о смерти и восстановления всех документов и льгот отца.