В Муроме расследуют факт незаконной вырубки леса. К разоблачению нарушителей привели совместные усилия городской прокуратуры и специалистов лесничества.Сотрудники Муромской городской прокуратуры вместе с представителями ГКУ ВО «Владимирское лесничество» проверили, как соблюдается лесное законодательство. Во время осмотра территории они обнаружили следы незаконной рубки в одном из кварталов Чаадаевского участкового лесничества. Злоумышленники спилили ели.Материалы проверки городской в следственный орган. На их основании возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).Сейчас расследование находится на контроле Муромской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают виновных и оценивают размер ущерба, нанесенного природе.