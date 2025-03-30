Советские миллиарды лежали в бывших ракетных шахтах.

Блогер из Москвы Полина Резник нашла тонны советских денег в старых ракетных шахтах Владимирской области. Она отправилась на разведку вместе с друзьями. О необычной находке в регионе — в материале vlad.aif.ru.Пошла гулять по лесуО том, что во Владимирской области есть место, где лежат советские миллиарды, Полина знала. Девушка работает гидом и хорошо знакома с историей мест. Купюры были «захоронены» в старых ракетных шахтах.В один день девушка решила вместе с друзьями отправиться на поиски наличных. Блогер рассказала, что сначала они долго шли по полю, а затем пробирались по лесу. В результате приятели обнаружили шахты.«Большинство шахт так и остались затопленными и закрытыми, но не под Владимиром. Здесь денег было захоронено настолько много, что часть из них осталась на поверхности. Мешки, в которых хранились купюры, истлели и теперь болотистая местность вокруг шахты превратилась в денежную свалку», — поделилась блогер в группе «Заброшки и путешествия».На месте Полина вместе с друзьями устроила небольшую фотосессию, а также показала, как выглядят деньги, пролежавшие на улице больше 30 лет. Интересно, что купюры практически не пострадали: лишь края немного изорвались, а сами банкноты стали более тусклыми.Деньги пытались уничтожитьГлядя на такое количество купюр в одном месте, возникает вопрос: как они там оказались? Дело в том, что вскоре после распада в 1991 году СССР советские деньги были изъяты из обращения. Их собрались уничтожить, но оказалось, что сжигать купюры нельзя из-за ядовитых веществ в краске. Власти приняли решение «захоронить» их в секретных объектах, а именно — в ракетных шахтах. После подписания договора о сокращении ядерных сил оружие в них не хранилось.«Со временем некогда секретные военные объекты превратились в болота. Большинство шахт так и остались затопленными и закрытыми, но не под Владимиром», — добавила Полина.Находка впечатляет, но, несмотря на эффектный вид разбросанных купюр, никакой ценности эти деньги не имеют.