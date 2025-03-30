Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Жители деревни Ежово во Владимирской области остались без газа.Так, газопровод обещали провести в населенный пункт, еще в 2024 году заключили контракт на его строительство. Однако ситуация остается прежней. На проблему обратили внимание сотрудники региональной прокуратуры.Газопровод должна была построить компания «ТГВ-строй» до 17 сентября. Однако проект все еще не ввели в эксплуатацию из-за некачественного оборудования для очистки газа.Только после вмешательства прокуратуры в дома в деревне подали газ.Напомним, что во Владимирской области ведомство .