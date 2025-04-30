Сколько может стоить проезд? Как сделать поездки на общественном транспорте более комфортными для пассажиров? Что такое маршруты короткой руки и “концепция чистого неба”? Появятся ли

Сколько может стоить проезд? Как сделать поездки на общественном транспорте более комфортными для пассажиров? Что такое маршруты короткой руки и “концепция чистого неба”? Появятся ли во Владимире альтернативные виды транспорта и выделенные полосы?В новом выпуске проекта “Подкаст на Шестом” поговорили с руководителем транспортной компании Андреем Алфёровым и общественником Кириллом Ерёминым. Какие идеи для развития транспортной