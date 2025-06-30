На федеральном телеканале «Вести» в программе «Дежурная часть» вышел сюжет о муромлянах, живущих в аварийных бараках. Местные жители рассказали съемочной группе, что в домах жить

На федеральном телеканале «Вести» в программе «Дежурная часть» вышел сюжет о муромлянах, живущих в аварийных бараках. Местные жители рассказали съемочной группе, что в домах жить невозможно, но администрация с расселением не торопится. Жительницу одного из таких домов едва не прибило штукатуркой с потолка. Сообщается, что это здание признали аварийным в 2017 году, но сколько лет