Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений при расходовании бюджетных средств в Муроме Владимирской области. Глава СК России Александр Бастрыкин руководителю регионального следственного управления Артёму Кулакову провести проверку и доложить о ее результатах.Предмет интереса следователей – благоустройство и архитектурное освещение вантового моста через реку Оку, а также организация городского праздника, на который была выделена крупная сумма. Информация о возможных нецелевых тратах появилась после телесюжета на федеральном канале и сообщений в Telegram-каналах.В настоящее время проводится процессуальная проверка, и ее ход находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства.