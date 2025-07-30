Ограничения введут с 9 до 16:00.

Во Владимире часть домов и роддом №2 останутся без газа. В среду, 30 июля, с 09:00 до 16:00 произойдет временное отключение газоснабжения в связи с проведением плановых работ на газопроводе. Об этом в пресс-службе мэрии.Без голубого топлива останутся жильцы нескольких домов и даже роддом №2. Отключение коснется следующих адресов:• Улица Офицерская, 1а (корпуса 1, 2, 3) – в том числе роддом №2• Быковский проезд, 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2)• Улица Разина, 4• Проспект Ленина, 18• Улица Студеная гора, 36Позаботьтесь о своей безопасности и будьте предельно внимательны.