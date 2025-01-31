В основу четырехсерийной военной драмы «Доктор Вера» (18+) легла одноименная повесть Бориса Полевого, описывающая реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий

В основу четырехсерийной военной драмы «Доктор Вера» (18+) легла одноименная повесть Бориса Полевого, описывающая реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко. Производством сериала занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии». Премьера состоится накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной