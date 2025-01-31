На долг обратила внимание прокуратура.

Госучреждение ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в Суздале Владимирской области задолжало 900 тыс. рублей компании «Энергосбыт Волга» за поставку электричества. Прокуратура региона сообщила, что несмотря на выполнение обязательств со стороны ресурсников, деньги не были выплачены.В результате прокуроры внесли представление главе учреждения, а также завели дело об административном правонарушении на представителя компании. В итоге долг был погашен.Напомним, ранее мы писали, что