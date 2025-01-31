На долг обратила внимание прокуратура.
Госучреждение ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в Суздале Владимирской области задолжало 900 тыс. рублей компании «Энергосбыт Волга» за поставку электричества. Прокуратура региона сообщила, что несмотря на выполнение обязательств со стороны ресурсников, деньги не были выплачены.
В результате прокуроры внесли представление главе учреждения, а также завели дело об административном правонарушении на представителя компании. В итоге долг был погашен.
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