Во Владимире появился новый общественный туалет. Модульные кабинки располагаются в сквере Липки, а также на входе в парк Пушкина. На месте побывали наши коллеги из «Чеснок Медиа». Они

Во Владимире появился новый общественный туалет. Модульные кабинки располагаются в сквере Липки, а также на входе в парк Пушкина. На месте побывали наши коллеги из «Чеснок Медиа». Они заметили любопытную деталь – время посещения ограничено 15 минутами. Кабинки установили еще зимой, а цену на его посещение в мэрии определили недавно. Посещение общественной уборной обойдется в