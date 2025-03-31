Олег Марчак стал руководителем комбината «Тепличный». Он занял эту должность благодаря проекту «Сопровождение», сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества». Олег Марчак вернулся домой

Олег Марчак стал руководителем комбината «Тепличный». Он занял эту должность благодаря проекту «Сопровождение», сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества». Олег Марчак вернулся домой в конце прошлого года. Весной 2023 во время сражения он получил серьезное ранение. Обратиться за мерами соцподдержки ему посоветовала супруга. Олег Марчак, ветеран СВО, руководитель комбината «Тепличный» В фонд «Защитники Отечества» я