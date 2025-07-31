Александр Авдеев осмотрел объекты в Муроме.

Муром активно преображается, становясь центром промышленного развития и масштабного благоустройства. В округе ведется строительство нового промтехнопарка, возводятся спортивные объекты, а также преображается набережная реки Оки.В рамках рабочей поездки губернатор области Александр Авдеев объекты в Муроме, отметив, что округ становится центром промышленного роста на ближайшие десятилетия. В частности, было посещено новое административное здание ООО «Объединенная Компания «РусТехнологии Муром», занимающейся металлообработкой. Это предприятие, открытое 10 лет назад китайскими инвесторами, продолжает расширяться: в 2023 году был запущен стан холодного проката, создано 250 рабочих мест, а в 2024 году возведен производственно-логистический центр.Также в Муроме идет строительство промышленного технопарка высокоточной механики и мехатроники для «Муроммашзавода» и других предприятий. К территории более 20 гектаров подводятся необходимые коммуникации. Проект реализуется Корпорацией развития Владимирской области, его завершение планируется до конца 2026 года.Параллельно в Муроме продолжается активное благоустройство и социальное строительство. Власти проинспектировали ход работ по преображению набережной реки Оки с Окским парком. Этот парк стал пятым по счёту, который вернули в муниципальную собственность и приводят в порядок. Проект его благоустройства победил во Всероссийском конкурсе, что позволило привлечь федеральную и областную поддержку. Работы ведутся поэтапно с прошлого года, и полностью обновленное пространство для отдыха будет доступно жителям и гостям города уже к концу этой осени.В сфере социального развития также есть значительные изменения. Осенью этого года завершится строительство спорткомплекса с залом спортивной борьбы, а также готовится фундамент для будущего бассейна.