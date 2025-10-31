Бежит наркоман(Н) по конопляному полю с мешком, за ним мусор(М):
(М)-стой, стрелять буду!
Наркоман не остановился, убил его мусор и попал он на небеса. Бог(Б) не может решить куда его в рай или в ад.
(Б)-За что же тебя убили?
(Н)-Да не за что! Я там травку чудную собирал, курнешь и красота...
(Б)-Верну тебя на землю, ты мне травки принеси, а там решать будем.
...Таже картина...Бежит наркоман по конопляному полю с мешком, за ним тотже мусор:
(М)-Я ж тебя застрелил?
(Н)-Меня Бог за травкой послал.
(М)-Отпущу если пообещаешь Бога попросить чтоб он меня на 3 года назад отправил. Тогда такая малина была-тёлки, деньги, почёт...
Вернулся нар на небеса, курнули они с Богом, розговорились:
(Н)-Просил меня друг один вернуть его на 3 года назад,хорошо ему там было. Мо
