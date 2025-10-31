С иллюминацией не задалось: подсветка Торговых рядов, а за ней и подсветка моста в Муроме стали материалами уголовных дел. О результатах своих проверок рассказали в региональных Следкоме и

С иллюминацией не задалось: подсветка Торговых рядов, а за ней и подсветка моста в Муроме стали материалами уголовных дел. О результатах своих проверок рассказали в региональных Следкоме и Прокуратуре. Так, Суздальский межрайонный следственный отдел СК расследует уголовное дело в отношении коммерсантов, которые пытались украсть 3 миллиона при монтаже архитектурно-художественной подсветки Торговых рядов в городе-музее. Как