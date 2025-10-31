Один из самых значительных объектов, отремонтированных в рамках проекта, — это 9,9 км дороги, соединяющей Муром, Коржавино, Папулино и Меленки.

Владимирская область продолжает активно развивать дорожную сеть, реализуя национальный проект «Инфраструктура для жизни». Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности передвижения для жителей региона и его гостей. О достижениях региона рассказалиОдин из самых значительных объектов, отремонтированных в рамках проекта, — это 9,9 км дороги, соединяющей Муром, Коржавино, Папулино и Меленки. Работы велись на трех ключевых участках Меленковского округа, в том числе через крупное село Денятино. Это село имеет особое значение, так как здесь расположены детский сад, дом культуры и старинная Казанская церковь, а также через деревню Красново. Обновление этой дороги значительно улучшит транспортную доступность для местных жителей и облегчит логистику, что особенно важно для населенных пунктов с социальной инфраструктурой.Помимо этого, в том же округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 5 км дороги Драчево – Бутылицы – Меленки в районе деревни Злобино. Эти мероприятия не только повышают качество жизни в Меленковском крае, но и способствуют развитию туризма. Регион известен своей уникальной природой: более половины его территории занимают леса, делая его самым богатым по флоре во Владимирской области.Не отстает и областной центр. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во Владимире приводят в нормативное состояние еще один важный участок дорожной сети. Речь идет об участке улицы Белоконской протяженностью около 800 метров, от пересечения с улицей Горького до дома №18. Работы здесь уже активно идут.По данным Минтранса региона, общая протяженность дорожных ремонтов в городе Владимире по нацпроекту составит 3,8 км. Ранее уже были успешно завершены работы на таких ключевых улицах, как Дворянская, Большая Нижегородская, Добросельская, Тракторная, Юрьевская и на рокадной дороге. Эти улучшения значительно снижают транспортную нагрузку, повышают безопасность движения и делают городскую среду более комфортной для всех участников дорожного движения.Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области демонстрирует комплексный подход к развитию дорожной сети, охватывая как областной центр, так и удаленные районы, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни всего населения региона.