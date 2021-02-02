Губернатор утвердил комплекс мер по борьбе с проблемой занятости населения.

По информации Владимирстата, за коронавирусный год в регионе составил 5,6 % или 39,6 тысяч человек. При этом в 2019 году показатель колебался на уровне 4 % или 29,2 тысяч человек.В связи с безработицы губернатор региона утвердил комплекс мер по восстановлению занятости населения к четвёртому кварталу 2021 года. К этой дате показатель должен вернуться, минимум, к допандемийному уровню.Для этого владимирцам будет оказано содействие в поиске подходящей работы, профессиональном обучении, дополнительном профобразовании, стажировке выпускников на предприятиях региона, создании оборудованных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройстве инвалидов. Служба занятости также окажет помощь в открытии собственного дела, а также трудоустроит на временные и общественные работы.«В случае увольнения работников будут проводиться предувольнительные консультации, подбор вакансий, организация работы мобильных центров занятости для информирования людей о госуслугах, оказываемых «биржей труда», - сообщает пресс-служба Белого дома.Как отмечают в обладминистрации, в регионе продолжат предоставлять единовременные выплаты молодым медикам, педагогам и специалистам в сфере сельского хозяйства.«Это позволит привлечь выпускников профильных образовательных учреждений в востребованные сферы деятельности», - уверены чиновники.Охват населения мероприятиями по сокращению безработицы должен составить 60 тысяч человек.