Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился во Владимирскую природоохранную прокуратуру с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по вопросу ввоза Александровского мусора на полигон у деревни Бабанино.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился воВладимирскую природоохранную прокуратурус просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по вопросу ввоза Александровского мусора на полигон у деревни Бабанино.Он считает, что распоряжение Департамента природопользования 33 региона направить мусор из Александровского района в Петушинский является превышением полномочий и нарушает законодательства РФ. И решение было принято без корректировки схемы обращения с отходами в 33 регионе и без соблюдения нужных процедур, принятые Правительством РФ, сообщилТакже глава администрации Петушинского района направил заявление вМежрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям