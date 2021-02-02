Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился во Владимирскую природоохранную прокуратуру с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по вопросу ввоза Александровского мусора на полигон у деревни Бабанино.
Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился во
Владимирскую природоохранную прокуратуру
с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по вопросу ввоза Александровского мусора на полигон у деревни Бабанино.
Он считает, что распоряжение Департамента природопользования 33 региона направить мусор из Александровского района в Петушинский является превышением полномочий и нарушает законодательства РФ. И решение было принято без корректировки схемы обращения с отходами в 33 регионе и без соблюдения нужных процедур, принятые Правительством РФ, сообщил
Также глава администрации Петушинского района направил заявление в
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям
.