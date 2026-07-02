Во Владимире начался демонтаж здания бывшей «Поликлиники-Автоприбор» на улице Погодина. На его месте ковровский застройщик «Континент» планирует возвести высотный жилой комплекс.

Во Владимире начался демонтаж здания бывшей «Поликлиники-Автоприбор» на улице Погодина. На его месте ковровский застройщик «Континент» планирует возвести высотный жилой комплекс. Компания приобрела пустующее здание 1960 года постройки на аукционе летом 2025 года за 66 миллионов рублей. После этого вид разрешенного использования участка изменили под высотную жилую застройку. Для реализации проекта застройщик получил разрешение на