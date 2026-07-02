Рынок горит. Такой подписью сопроводили в соцсетях жители Киржача видео зарева пожара практически в полной темноте. ЧП произошло в районном центре в ночь с 1 на 2 июля. На кадрах почти виден

Рынок горит. Такой подписью сопроводили в соцсетях жители Киржача видео зарева пожара практически в полной темноте. ЧП произошло в районном центре в ночь с 1 на 2 июля. На кадрах почти виден открытый огонь, охвативший достаточно большое пространство. По информации регионального МЧС, сгорела кровля одноэтажного здания площадью около 50 квадратных метров. К ликвидации привлекли 6