Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы» стартовал 21 марта 2025 года и был приурочен к 80-летию Победы. Всего на конкурс было подано около 6 тысяч заявок от любителей художественного слова
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2025-shkolnik-iz-kovrova-stal-pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-chtecov-v-muzee-pobedy.html" target="_blank">Школьник из Коврова стал победителем Всероссийского конкурса чтецов в Музее Победы</a> - Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы» стартовал 21 марта 2025 года и был приурочен к 80-летию Победы. Всего на конкурс было подано около 6 тысяч заявок от любителей художественного слова
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2025-shkolnik-iz-kovrova-stal-pobeditelem-vserossijskogo-konkursa-chtecov-v-muzee-pobedy.html]Школьник из Коврова стал победителем Всероссийского конкурса чтецов в Музее Победы[/url] - Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы» стартовал 21 марта 2025 года и был приурочен к 80-летию Победы. Всего на конкурс было подано около 6 тысяч заявок от любителей художественного слова