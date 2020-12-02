Учреждение, которому уже исполнилось 75 лет, занимается возрождением и развитием традиционной культуры.

В 2020 году областной центр народного творчества включён в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта».Учреждение, которому уже исполнилось 75 лет, занимается возрождением и развитием традиционной культуры. В Центре работают ведущие фольклорные коллективы региона - ансамбль «Владимирские рожечники», студия декоративно-прикладного творчества и детская студия «Русь».Народные мастера, артисты и музыканты являются многократными лауреатами и победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.