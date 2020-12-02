Женщины заходили в дома пенсионеров под предлогом «переписать деньги» или «уменьшить квартплату», а затем выносили из квартир ценные вещи.

Октябрьский районный суд города Владимира вынесен приговор 25-летней гражданке Украины и 27-летней гражданке России, грабившим пожилых людей. В том числе – незаконно проникая в жилище и применяя насилие. Женщины заходили в дома пенсионеров под предлогом «переписать деньги» или «уменьшить квартплату», а затем выносили из квартир ценные вещи. Ущерб от преступлений суд оценил более чем в 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что с 05 по 11 сентября 2019 года женщинами совершено 8 преступлений в отношении пожилых граждан, 7 - на территории города Владимира и 1 – в республике Марий Эл.Подсудимые вместе и поодиночке, представлялись работниками социальных служб либо Пенсионного фонда. Под предлогами оказания услуг по снижению коммунальных платежей, увеличению пенсионных выплат, замены денежных средств, оформления бесплатных проездных билетов проникали в квартиры пенсионеров. Там, отвлекая хозяев разговорами о якобы причитающихся им выплатах либо необходимости переписи номеров всех имеющихся дома у потерпевших купюр, тайно похищали имущество и деньги. К одной из потерпевших даже применили насилие: связали ее шнурком и закрыли в кладовке.В суде девушки признали вину лишь частично. За свои деяния преступниц приговорили к трем и трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.