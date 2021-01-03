Сказочный персонаж напомнил о важности соблюдения Правил дорожного движения.

В городе Коврове Владимирской области сотрудники ОГИБДД и Полицейский Дед Мороз поздравили с Новым годом местных жителей.В рамках специально организованной акции, которую поддержали представители администрации, народной дружины, родительской общественности, полицейские напомнили горожанам о важности соблюдения Правил дорожного движения, недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и внимательного отношения к безопасности детей при перевозке в салоне транспортных средств, на санках и тюбинге.Юным участника движения Полицейский Дед Мороз вручил специально подготовленные подарки – световозвращающие брелоки.Неожиданным сюрпризом стало появление Деда Мороза на патрульном автомобиле в одном из ковровских детских садов. Дошколята, обрадованные таким подарком, задали дедушке массу вопросов о том, для чего нужен патрульный автомобиль, чем он оснащен и сотрудники какой полицейской службы на нем передвигаются.Ответив на вопросы ребят, Полицейский Дед Мороз в игровой форме напомнил о правилах личной безопасности и с удовольствием послушал стихи, которые дошколята подготовили к празднику.В завершение встречи все дошколята получили подарки.