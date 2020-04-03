Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения

1 апреля во Владимирской области стартоваподписная кампания на 2-е полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении или на сайте Почты России .Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, в процесс подписки займет всего несколько минут. В каталоге Почты России можно найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка в 25%. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными агентствами, составляет 20%.Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы, специалиста можно вызвать по бесплатному телефону контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000.Подписная кампания продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранится на прежнем уровне.Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте . Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85-ти регионах России.Информационная справкаАО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.