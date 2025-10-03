Завтра на Красной площади в Суздале соберутся более 130 мастеров и сельхозпроизводителей из разных уголков России. Посетители ярмарки смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и
<a href="https://33live.ru/novosti/03-10-2025-v-suzdale-4-oktyabrya-projdet-evfrosinevskaya-yarmarka.html" target="_blank">В Суздале 4 октября пройдет Евфросиньевская ярмарка</a> - Завтра на Красной площади в Суздале соберутся более 130 мастеров и сельхозпроизводителей из разных уголков России. Посетители ярмарки смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и
[url=https://33live.ru/novosti/03-10-2025-v-suzdale-4-oktyabrya-projdet-evfrosinevskaya-yarmarka.html]В Суздале 4 октября пройдет Евфросиньевская ярмарка[/url] - Завтра на Красной площади в Суздале соберутся более 130 мастеров и сельхозпроизводителей из разных уголков России. Посетители ярмарки смогут приобрести свежую фермерскую продукцию и