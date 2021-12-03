Решено, что чиновники департамента напишут в ковровскую мэрию письмо, в котором предложат компенсировать расходы организации. Если местные власти согласятся, то дневная стоимость проезда составит 26 рублей.

После Нового года в Коврове проезд в общественном транспорте мог подорожать до 53 рублей. Такие запросы озвучило троллейбусное управление.Новые цены обсудили на заседании в департаменте цен и тарифов. Сейчас в городе оружейников действует две ставки. После 23:00 пассажиры электротранспорта платят 28 рублей, днём – 23.Исходя из расчётов перевозчика администрация Коврова предложила экономически обоснованные тарифы: 53 рублей и 132 рубля. После анализа эксперты представили свой вариант – 27 и 32 рубля. Однако транспортная компания не согласна с такой математикой.Гендиректор фирмы-перевозчика сослался на большие убытки в период пандемии, массовое увольнение водителей и падение пассажиропотока. Также он пожаловался на высокую банковскую комиссию за обслуживание валидаторов безналичной оплаты.Решено, что чиновники департамента напишут в ковровскую мэрию письмо, в котором предложат компенсировать расходы организации. Если местные власти согласятся, то дневная стоимость проезда составит 26 рублей.