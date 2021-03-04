В Министерстве сельского хозяйства России дали оценку ситуации на рынке яиц и мяса птицы. Представители ведомства признали, что в стране действительно наблюдается рост цен на продукцию. В ..

В Министерстве сельского хозяйства России дали оценку ситуации на рынке яиц и мяса птицы. Представители ведомства признали, что в стране действительно наблюдается рост цен на продукцию.В Минсельхозе пояснили, что в настоящее спрос на эти товары ощутимо превышает предложение. Яйца и мясо птицы на сегодняшний день являются самым доступной пищей с белками животного происхождения, однако её производство сократилось на фоне пандемии коронавируса. Эксперты ожидают, что оно восстановится в мае, сообщает .