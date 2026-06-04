Выхожу я, значит, из тюрьмы, смотрю – венки несут.
Спрашиваю:
- Кого хороните?
Мне отвечают:
- Члена правительства!
Я говорю:
- Ха! Да столько венков хватит, чтобы все правительство похоронить...
Выхожу из тюрьмы.
Устроился на работу.
У меня как-то спрашивают:
- А почему Вы не были на последнем открытом партсобрании?
Я отвечаю:
- Извините, пожалуйста, если б я знал, что оно последнее, я обязательно бы пришел...
Выхожу из тюрьмы.
Пришел домой и повесил на стенку фотографии. Слева Брежнева, справа Косыгина, а посредине свою.
Ко мне приходят и говорят:
- Уберите эту обезьяну!
Я спрашиваю:
- Какую, правую, или левую?
Больше из тюрьмы я не выходил.
еще анекдот!