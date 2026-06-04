В Собинском округе яровой сев выполнен на 90 процентов — засеяно 11,7 тысячи гектаров из 12,8 тысячи. Лидирует предприятие «Бабаево», которое работает более 20 лет. По данным правительства

В Собинском округе яровой сев выполнен на 90 процентов — засеяно 11,7 тысячи гектаров из 12,8 тысячи. Лидирует предприятие «Бабаево», которое работает более 20 лет. По данным правительства Владимирской области, главное направление хозяйства — молочное производство: больше 900 голов скота дают свыше 20 тонн молока в день. Из-за погоды посевная началась на две недели позже,