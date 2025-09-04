На 74-году жизни скончался Евгений Анатольевич Лисицин. Он более 20 лет возглавлял санитарную службу области. Некролог опубликован в официальном сообществе регионального Управления

На 74-году жизни скончался Евгений Анатольевич Лисицин. Он более 20 лет возглавлял санитарную службу области. Некролог опубликован в официальном сообществе регионального Управления Роспотребнадзора в ВК. В 1976 году Евгений Анатольевич Лисицин закончил санитарный факультет Рязанского медицинского института им. академика И.П.Павлова. В дальнейшем вся его трудовая деятельность была связана с Владимирской областью. Евгений Анатольевич работал санитарным