Учёные ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели полный генетический анализ вируса гриппа птиц H5N5, который в ноябре 2025 года стал причиной смерти человека в штате Вашингтон. Это первый подтверждённый случай

Учёные ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели полный генетический анализ вируса гриппа птиц H5N5, который в ноябре 2025 года стал причиной смерти человека в штате Вашингтон. Это первый подтверждённый случай гибели человека от этого подтипа вируса. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ». Исследование показало, что вирус относится к известной генетической группе 2.3.4.4.b, широко распространённой среди диких птиц с