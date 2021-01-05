Во Владимирской области за сутки 5 января лабораторно подтверждено 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 5 января лабораторно подтверждено 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
48 случае во - Владимире,
17 - в Ковровском районе,
16 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
15 - в округе Муром,
13 - в Юрьев-Польском
районе
,
11 - в Кольчугинском
районе
,
10 - в Александровском
районе
,
10 - в Киржачском
районе
,
10 - в Петушинском
районе
,
6 - в Собинском
районе
,
4 - в Суздальском
районе
,
3 - в Камешковском
районе
,
3 - в Радужном
районе
,
2 - в Гороховецком
районе
,
2 - в Вязниковском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 431 случай заболевания.
4025 - во Владимире,
2519 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2146 - в о. Муром,
1458 - в Ковровском
районе
,
1250 - в Александровском
районе
,
1191 - в Петушинском
районе
,
969 - в Вязниковском
районе
,
918 - в Юрьев-Польском
районе
,
717 - в Кольчугинском
районе
,
675 - в Собинском
районе
,
651 - в Суздальском
районе
,
546 - в Гороховецком
районе
,
515 - в Меленковском
районе
,
459 - в Камешковском
районе
,
443 - в Селивановском
районе
,
430 - в Киржачском
районе
,
265 - в г. Радужном,
254 - в Судогодском
районе.