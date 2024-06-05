Какие раритетные книги находятся в закрытом фондохранилище Владимирской областной научной...

Какие раритетные книги находятся в закрытом фондохранилище Владимирской областной научной библиотеки?Автомат, который с виду очень напоминает банковский, но выдаёт не деньги, а... книги. Новация владимирской областной научной библиотеки. В хранилище которой находятся 2,5 миллиона книг, газет, фото и аудиодокументов. Что происходит за огнеупорными дверьми закрытого фондохранилища? И какие раритетные книги там берегут? Все секреты раскроет Татьяна Воронцова.- Начинаем работу с нашим постаматом...Здесь каждое действие комментируется на экране...Вот - нам просят предложить читательский билет.Этот автомат - особый сотрудник областной научной библиотеки - упростил работу всем. Заказать книгу читатель может даже из дома. К тому же необязательно приходить за ней в часы работы библиотеки и даже встречаться с библиотекарем. Чудо-машина завязана на электронном каталоге и вашем читательском билете. И всё сделает сама.Анастасия Кудасова, заведующая информационно- библиографическим отделом:- Если вы являетесь читателем нашей библиотеки, и при записи указали свой электронный адрес, то сформируется ваш личный кабинет. Он будет доступен через наш сайт. И вы можете отслеживать, какие книги берете...соответственно, вы можете заказать книжку и воспользоваться постаматом.Не потребуется и особых умений для работы с машиной. Она очень похожа на банковские автоматы. Заказанная на сайте книга будет ожидать вас в одной из ячеек постамата целых 3 дня.Анастасия Кудасова замечает, что сервис сдачи книг востребован еще больше. Этой операций можно воспользоваться в любое время суток: и в выходные, и в праздники.Анастасия Кудасова, заведующая информационно- библиографическим отделом:- Автомат - выберите действие...Лоток закрыт, и у нас автоматически списание из нашего читательского билета. Нас порадовали тем, что книга возвращена.И - получите чек о возврате книги. Если в вашем приоритете книги не бумажные, а электронные, - библиотека тоже поможет исполнить ваше желание.Анастасия Кудасова, заведующая информационно- библиографическим отделом:- У нас есть такая услуга - спроси библиотекаря. Даже если вы не читатель, вы можете попросить нас подобрать вам документы, которые помогут в написании курсовой, научной работы...просто в поиске информации. Можно сделать запрос, и мы зарегистрируем вас в любой электронной библиотеке , которые у нас по подписке существуют.Главное богатство библиотеки - это, конечно, книги, газеты, фото и аудиодокументы. В фонде хранения их сегодня - уже больше 2,5 миллионов. И это, несмотря на то, что здание, построенное 60 лет назад, рассчитано лишь на 500 тысяч единиц. В 5 раз меньше. И это уже проблема.Александр Ковзун, завсектором редкой книги:- Хранение библиотеки перегружено. Книг больше, чем рассчитывалось в проекте. Из-за нехватки площадей, выбрали такую систему хранения. Движущиеся стеллажи, которые помогают экономить площади хранилища.Закрытое фондохранилище. Уединенное пространство с бесконечными лабиринтами коридоров, с тяжелыми металлическими огнеупорными дверьми. За каждой - уходящие в даль стеллажи. Это место, куда не ступает нога постороннего человека. Следить за противопожарным режимом, температурой и влажностью помогает умная система.Светлана Матвейчук, завсектором хранения:- 1 ярус книгохранения оборудован системой автоматического пожаротушения. При сработки в одной емкости - газ, в другой - вода. Газ выталкивает воду и через форсунки мелкораспыленная вода тушит пожарАлександр Ковзун, завсектором редкой книги:- Есть система принудительной вентиляции. Воздух поступает очищенный и прогретый нужным образом, и в другом конце помещения уходит.Великий ценитель книг - Александр Сергеевич Пушкин - встречает нас в секретной комнате, скрытой за стеллажами. Ее жителей редко показывают миру - самые возрастные раритетыАлександр Ковзун, завсектором редкой книги:- Старые книги, а у нас это 18 век - требуют особого режима хранения. Поэтому у нас идет процесс инкапсулирования...Вкладываем книги в специальные коробочки из бескислотного картона, которые защищают книжки от пыли, влажности, света и перепада температур. 1655 год Петрарка Философский тракта о Презрении к миру"...самая старая книга в библиотеке.Но время неумолимо. И даже при самом бережном обращении многие издания "ветшают". И тут книгам нужна " Скорая помощь".Светлана Матвейчук, завсектором хранения:- А сейчас мы проходим в комнату реставрации. В процессе бытования книги старые часто рвутся, переплеты портятся...вот здесь происходит ремонт книг.Забота о здоровье книг - своего рода миссия. И здесь оно в руках всего лишь 3 специалистов. Ремесло в вузах не преподается. Осваивают друг у друга.Елена Зиновьева, переплётчик-реставратор:- Вырезаю, потом загибаю, чтобы получился серенький хорошенький уголок.Елена каждый травмированный листочек распрямляет, лечит особым лекарством - клеем из жидкой бумаги. Доращивает страницы и затем просушивает... На это уходят не часы - недели.Елена Зиновьева, переплётчик-реставратор:- Вешаем листочек. Процесс трудоемкий, за месяц от 7-до 10 книг...А за год получается лишь сотня штук . Реставрация - узкое ремесло. Нужна усидчивость. Работа практическая, однообразная, ее можно почувствовать только руками.Светлана Матвейчук, завсектором хранения:- Недавно мы получили новый стол для реставрации...это особый стол с подсветкой...если нужно точно совместить края, то здесь это удобно сделать. Стараются подбирать и корешок, и обложку в соответствии с тем, что было первоначально. Вот здесь в синих тонах, и обложка тоже в синих.Разработка новой обложки - тоже дело тонкое. Чтобы книге выглядеть модельно, ей нужен пресс и яркая внешность.Светлана Матвейчук, завсектором хранения:- Рубашка...это называется рубашка для книги. Вот здесь она такого образца из мраморной бумаги. Дорогая - для реставрации старинных книг. Книгам нужен пресс. Мы наклеили рубашку на книгу, положили доску и, как следует, "отпрессовываем" ее.Шкаф в реставрационном кабинете тоже хранит свои секретики .Александр Ковзун завсектором редкой книги:- Советский или ранний постсоветский. Для большого формата очень хорошо.А вот советские обои уже в деле. Украшают архивную папку с редкими эскизами художника Владимира Хамкова. В лично-архивных фондах библиотеки хранятся около 70 подобных дел, оформленных Александром Александровичем.Александр Ковзун завсектором редкой книги:- Это первое движение художественной мысли...Потом он разорвет или откажется. Художники редко хранят подобного рода материалы.Каждый сотрудник библиотеки не только талант в своей работе, но и ценитель искусства. Без творчества в этой профессии невозможно. Библиотека сегодня настоящий храм искусства и культуры. И свое главное богатство - книгу - она не только хранит. Но и приобщает к ней человека.Татьяна Воронцова, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".