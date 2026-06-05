Максим Подгорный отобран для участия в международной олимпиаде GFSSM.

Максим Подгорный, ученик 11‑Б класса образовательного центра №2, отобран в национальную команду для участия в международной олимпиаде GFSSM.В итоговом отборе выбрали 11 школьников со всей страны, и Максим оказался в числе победителей.Имена финалистов огласил Станислав Близнюк на фестивале «Т‑Двор» в Санкт-Петербурге.Сборная будет соревноваться с командами из 18 стран, включая США, Китай и Японию.Участникам предстоит разрабатывать инженерные проекты по реальным космическим задачам.Подготовку обеспечивают Центральный университет, госкорпорация Роскосмос и Группа «Т‑Технологии» при поддержке Корпоративной академии Роскосмоса.