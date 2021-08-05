Ему было 70 лет.

Глава Александровского района Владимирской области Александр Андреев скончался от коронавируса. Он проходил лечение в Москве, куда был госпитализирован по рекомендациям врачей. Ему было 70 лет.Александр Алексеевич родился в 1951 году в деревне Матренки Загорского района Московской области. В 1978 году окончил отделение ПГС Хотьковского строительного техникума. В 1983 году окончил Московский строительный институт по специальности инженер-строитель.Он неоднократно избирался депутатом местного райсовета. Являлся Почетным гражданином района.Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Денис Кузнецов.Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Андреева.