Американская актриса Ли Фьерро умерла из-за осложнений от коронавируса COVID-19. Ей был 91 год, сообщает . Местные СМИ сообщают, что в день смерти она находилась в доме престарелых в штате Огайо. ..

Американская актриса Ли Фьерро умерла из-за осложнений от коронавируса COVID-19. Ей был 91 год, сообщает .Местные СМИ сообщают, что в день смерти она находилась в доме престарелых в штате Огайо. Наибольшую известность Фьерро принесла роль в фильме "Челюсти" знаменитого кинорежиссера Стивена Спилберга. Картина вышла на больших экранах в 1975 году.