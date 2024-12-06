Женщина не могла своевременно оплачивать коммунальные услуги, покупать лекарства и продукты.

Пенсионерка из Владимира столкнулась с трудностями из-за наложенного приставами взыскания на ее банковские счета, что привело к доходу ниже прожиточного минимума. В результате женщина не могла своевременно оплачивать коммунальные услуги, покупать лекарства и продукты.После обращения к судебным приставам, которые признали ее заявление обоснованным, взыскание отменили. Региональная прокуратура направила информацию в управление соцзащиты о необходимости дополнительных мер поддержки, благодаря чему женщина получила социальную помощь.Напомним, ранее мы писали, что